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27.12.19 19:02

Кабмин запустил электронную товарно-транспортную накладную

Кабинет министров запустил е-ТТН – электронный документ для подтверждения права на осуществление грузовых перевозок. На транспортном портале e-transport.gov.ua начал работу соответствующий сервис.

Кабмин запустил электронную товарно-транспортную накладную

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время совместного брифинга с вице-премьер-министром, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым, передает БизнесЦензор.

е-ТТН - электронный документ для удостоверения права на осуществление грузовых перевозок. Сейчас внедрен пилотный проект на уровне Министерства инфраструктуры, построена центральная база данных е-ТТН, в которую вносятся данные от коммерческих систем документооборота обслуживающих грузоперевозчиков.

Криклий отметил, что именно такие решения, как введение е-ТТН, ускоряют интеграцию Украины в единую транспортную сеть, объединяющую Европу с Азией.

"Введение е-ТТН обеспечивает ускорение и упрощение взаимодействия между участниками перевозок, предотвращает подмену нелегитимных ТТН, обеспечивает учет автомобильных грузовых перевозок в единой системе, уменьшение расходов на создание и передачу ТТН, дает единую точку доступа различных ведомств до всех реестров, которые регулируют процесс автомобильных грузовых перевозок", – сообщил Криклий.

Возможности, которые предоставляет е-ТТН:

Министерством начат пилотный проект по внедрению электронного документооборота электронной товарно-транспортной накладной, задачей которого является протестировать электронный документооборот электронной товарно-транспортной накладной с использованием единой компоненты при участии операторов электронного документооборота и участников рынка грузовых перевозок автомобильным транспортом, стимулировать использование электронного документооборота в сфере грузовых перевозок автомобильным транспортом с целью цифровизации процессов в транспортной отрасли.

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