Крупнейшие сети АЗС продолжают снижать цены на бензин и дизтопливо

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, на 50 копеек за литр бензины подешевели на станциях SOCAR, UPG "Автотранс", Marshal.

В пределах 20-90 коп./л цены на все виды топлива снизили Shell, БРСМ-Нафта, BVS, "Укр-Петроль".

Как сообщалось, снижение розничных цен крупными операторами усилилось после встречи с президентом Владимиром Зеленским 23 декабря, где операторам рекомендовали отказаться от больших скидок по программам лояльности, взамен понизив цены на стелах.

По данным участников встречи, в качестве одного из ценовых ориентиров от чиновников прозвучала цена $1,1/л (25,6 грн/л по текущему курсу), которая была на рынке в декабре прошлого года.

С начала декабря ОККО и WOG снизили цены бензина и дизтопливо на 2,3 грн за литр или на 8%. Топливо на АЗС Glusсo подешевело на на 2 грн/л или на 7%. Крупнейшая в стране розничная сеть группы "Приват" в декабре опустила цены только на 1 грн/л или 3,6%.