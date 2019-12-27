Зеленский досрочно отменил выговор двум заместителям Богдана

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №958/2019 от 26 декабря обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщалось, Зеленский объявил выговор Трофимову и Тимошенко 17 сентября "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента В. Зеленского в Днепропетровскую область".

Другие подробности в указе не уточнялись.

Напомним, 14 сентября Зеленский посетил Днепр, где представил нового главу Днепропетровской области, а также проинспектировал Центральный мост, о сроках завершения ремонта которого спорил с мэром Днепра Борисом Филатовым.