БизнесЦензор

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27.12.19 20:32

Зеленский досрочно отменил выговор двум заместителям Богдана

Президент Владимир Зеленский решил досрочно снять выговор, примененный в сентябре в качестве меры дисциплинарной ответственности в отношении первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова и заместителя главы Офиса Кирилла Тимошенко.

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Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №958/2019 от 26 декабря обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщалось, Зеленский объявил выговор Трофимову и Тимошенко 17 сентября "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента В. Зеленского в Днепропетровскую область".

Другие подробности в указе не уточнялись.

Напомним, 14 сентября Зеленский посетил Днепр, где представил нового главу Днепропетровской области, а также проинспектировал Центральный мост, о сроках завершения ремонта которого спорил с мэром Днепра Борисом Филатовым.

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