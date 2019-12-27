Кабмин назначил госсекретарем Минздрава чиновницу министерства времен Богатыревой

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1346-р от 24 декабря обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Солодкая назначена на должность с 28 декабря сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством.

Другим своим распоряжением №1345-р от 24 декабря Кабмин назначил Виктора Ляшко заместителем министра здравоохранения.

Ляшко до этого работал первым заместителем генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава.

Кабмин назначил Инну Солодкую и.о. госсекретаря министерства 12 октября, уволив с этой должности Артема Янчука.

Затем Кабинет министров определил Солодкую победителем конкурса на занятие должности государственного секретаря Министерства здравоохранения по результатам собеседования.

Инна Солодкая ранее возглавляла юридический департамент Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, получив за 2018 год на этой должности 604,91 тыс. грн зарплаты.

Солодкая раньше уже работала в Минздраве в юридической службе министерства, во времена, когда ее возглавлял Андрей Пивоваров при Раисе Богатыревой.

Генеральный директор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства здравоохранения Ирина Литовченко перед увольнением обвиняла Солодкую в попытках давления на сотрудников. В частности, в том, что Солодкая потребовала удалить с сайта Минздрава все упоминания о предыдущем руководстве министерства.