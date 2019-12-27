Кабмин разрешил выбирать банк для выплаты зарплат и пенсий, – Гончарук (обновлено)

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук по итогам заседания правительства 27 декабря в Telegram, передает БизнесЦензор.

"Теперь украинцы сами будут решать, на карту какого банка получать зарплату, пенсию или соцпомощь", – сообщил Гончарук.

Премьер уточнил, что правительство сняло ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты.

"Теперь деньги можно будет получать на карточку любого банка, а не только там, где работодатель оформил "зарплатный проект". Это будет способствовать справедливой конкуренции между банками за право обслуживать граждан, а следовательно, улучшит качество банковских услуг в стране", – добавил глава Кабина.

Ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что Кабинет министров разрабатывает решение о предоставления работникам возможности выбирать банк для выплаты заработной платы.

Как сообщалось, Кабинет министров 3 ноября обязал все государственные учреждения выплачивать зарплаты и командировочные своим работникам исключительно в безналичной форме.