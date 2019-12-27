Кабмин одобрил запуск "зеленых аукционов" на площадке ProZorro, – Гончарук (обновлено)

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, передает БизнесЦензор.

Премьер уточнил, что первые подобные аукционы запланированы на август 2020 года, однако позднее отредактировал запись, указав сроком запуска аукционов апрель следующего года.

"Это будет стимулировать производство альтернативной энергии и позволит снизить цену на "чистую" энергию", – считает Гончарук.

По его словам, данное решение "создаст условия для развития альтернативной энергетики, позволит привлечь дешевые кредитные ресурсы, будет способствовать развитию производства высокотехнологичного оборудования на территории Украины".

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 25 апреля 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроект №8449-д о "зеленых" аукционах. За проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" проголосовал 251 народный депутат.

Законом установлено, что аукционы по распределению квоты государственной поддержки объектов альтернативной энергетики вводятся с 1 января 2020 года, тогда как ранее профильный парламентский комитет предлагал ввести их с 1 июля 2019 года.

Предполагается, что производители будут предлагать на аукционах самую низкую цену за "зеленую" электроэнергию и конкурировать между собой, чтобы уменьшить расходы потребителей на приобретение электроэнергии.

Такие аукционы с 2020 года будут проводиться только для проектов ветровых электростанций (ВЭС) мощностью более 20 МВт и проектов по другим видам ВИЭ мощностью более 10 МВт. С 2021 года этот показатель будет снижен для других ВИЭ до 5 МВт, а с 2023 года аукционы станут обязательными для всех проектов ВЭС мощностью более 3 МВт (за исключением одной ветротурбины) и проектов по другим видам ВИЭ мощностью более 1 МВт.

По уровню "зеленого" тарифа для различных видов ВИЭ, законом предусмотрено в 2020 году снижение уровня "зеленого" тарифа для СЭС на 25% с последующим уменьшением еще на 2,5% ежегодно в течение 3 лет и для ВЭС снижение уровня тарифа на 10% с последующим уменьшением еще на 1,5% ежегодно в течение 3 лет.

При этом существующая система поддержки "зелеными" тарифами будет действовать до 2030 года и будет распространяться на производителей, которым уже ранее установлен "зеленый" тариф, а также на компании, которые до 31 декабря 2019 года подпишут предварительный договор купли-продажи электрической энергии по "зеленому" тарифу, построят и введут соответствующие объекты в эксплуатацию в течение двух лет (для СЭС) и трех лет (для других видов ВИЭ).