НАБУ проводит обыски в Администрации портов по делу о контракте с китайской компанией (обновлено)

Как сообщает пресс-служба НАБУ, следственные действия санкционированы судом, передает БизнесЦензор.

Обыски проходят в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц "АМПУ" при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности предоставления противоправных преференций иностранной компании.

"Предварительная правовая квалификация – ч.2 ст. 364 УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с весны 2019 года по материалам СБУ", – отмечается в сообщении.

Позднее обыски в АМПУ прокомментировали в Министерстве инфраструктуры.

"Министерство инфраструктуры готово содействовать следствию и оказывать НАБУ всю необходимую информацию. Защита и соблюдение интересов государства является первоочередной задачей министерства", – сообщает пресс-служба ведомства.

В свою очередь в Администрации морских портов считает необоснованными предположения НАБУ о наличии возможных нарушений при реализации проектов капитального дноуглубления в портах Черноморск и Южный, которые по заказу АМПУ выполняла китайская компания China Harbour Engineering Company Ltd.

"Все три публичных международных тендера, победителем которых стала китайская компания, проводились в системе электронных закупок ProZorro с четким соблюдением действующего законодательства", – заявили в пресс-службе АМПУ.

Госпредприятие отмечает, что проведение открытых тендеров позволило привлечь к участию в них ведущие мировые дноуглубительные компании: DEME Group (Бельгия), Boskalis International BV (Нидерланды), Jan De Nul NV (Бельгия), Van Oord Dredging and Marine Contractors BV (Нидерланды), и в том числе China Harbour Engineering Company Ltd (СНЕС, Китай).

"Компания СНЕС предложила самую низкую цену и стала победителем электронных торгов. Общая экономия, которая была достигнута благодаря проведению открытых тендеров по трем проектам составила более 500 млн грн", – подчеркивается в сообщении.

В АМПУ настаивают, что тендерные процедуры и дальнейшая реализация проектов на всех этапах проходили под пристальным контролем со стороны Министерства инфраструктуры, экспертной среды, средств массовой информации, а сами проекты дноуглубления были разработаны в соответствии с планами развития портов "Южный" и "Черноморск", прошли необходимую по законодательству экспертизу и были утверждены Кабинетом министров.