Кабмин одобрил новый законопроект о внесудебном урегулировании споров

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Это значительно сократит время и стоимость судебных процедур для людей и бизнеса, особенно малого и среднего", – отметил премьер.

Гончарук отметил, что возможность решать конфликт по результатам достигнутых договоренностей сократит финансовые затраты и сроки решения споров, а также уменьшит нагрузку на суды и сократит количество обжалуемых судебных решений.

Как пояснил заместитель министра юстиции Александр Банчук, медиация является одним из самых популярных альтернативных способов урегулирования споров и конфликтов в мировой и европейской практике.

"Такая практика позволяет использовать досудебные и внесудебные способы для решения конфликтов и споров, при этом сохраняя возможность обращения в суд", – отметил Банчук.

В то же время законодательством Украины процедура медиации до сих пор является неурегулированной, несмотря на то, что практика разрешения конфликтов и споров путем медиации постепенно увеличивается.

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Проектом закона предусмотрено, что процедура медиации будет применяться в любых конфликтах (спорах), в частности, гражданских, семейных, трудовых, хозяйственных, административных, а также по уголовным производствах при заключении соглашений о примирении между потерпевшим и подозреваемым, обвиняемыми в других сферах общественных отношений.

При этом физические и юридические лица смогут обратиться к медиатору для проведения медиации как до обращения в суд, третейский суд, международный коммерческий арбитраж, так и во время судебного, третейского или арбитражного производства или при исполнении его решения.

Медиация будет проводиться по взаимному согласию сторон в соответствии с принципами добровольности, конфиденциальности, независимости и нейтральности, беспристрастности медиатора, самоопределения и равноправия сторон медиации.

Стать медиатором сможет любое физическое лицо, имеющее высшее образование и прошедшееа базовую подготовку в области медиации в Украине или за ее пределами. Подготовка в сфере медиации составит не менее 90 часов обучения медиатора, в том числе 45 часов практического обучения.

Как сообщалось, в феврале 2019 года Верховная Рада по результатам голосования отклонила законопроект "О медиации", который был внесен на рассмотрение парламента еще в декабре 2015 года и принят в первом чтении в ноябре 2016 года.