Мининфраструктуры запустило электронный портал транспортных услуг

Об этом на брифинге сообщили министр инфраструктуры Владислав Криклий и вице-премьер-министр - министра цифровой трансформации Михаил Федоров, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу транспортного министерства.

На транспортном портале можно получить государственные административные услуги в области транспорта, а также общие тематические сервисы.

Портал создан с учетом новых стандартов оказания государственных услуг дизайн-кода "ДиЯ".

"Мультимодальнисть транспорта и цифровые транспортные коридоры являются приоритетами для министерства инфраструктуры. Для этого мы создаем электронные сервисы во всех сферах транспортной отрасли. Цифровые решения нужны для развития Шелкового пути и других транспортных коридоров. Это реальные шаги, яки помогают нам интегрироваться в единую транспортную сеть, объединяющая Европу с Азией, и превратить Украину в международный транспортный хаб", – отметил Криклий.

Сейчас на портале доступны сервисы бронирования разрешений на международные перевозки, а также контроля за их использованием, получения разрешения на негабаритные перевозки.

Также через портал будет работать е-протокол, который выписывается инспекторами "Укртрансбезопасности".

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Кроме того, на портале будет доступна функция видеонаблюдения за процессом выдачи разрешений с пунктов их выдачи в городах Ковель, Голобы, Львов, Винница, Хмельницкий, Борисполь, Коростень. В ближайшее время планируется добавление еще 7 пунктов и других важных объектов.

Портал также будет обеспечивать выдачу э-ТТН – электронных документов для подтверждения права на осуществление грузовых перевозок.

В дальнейшем портал будет наполняться новыми сервисами, а также в планах внедрение платежных сервисов, подключение к системе электронного взаимодействия "Трембита", внедрение Security Operation Center на базе центра кибербезопасности ГП ГЦЦК

"Ожидайте на портале в ближайшее время расширение сервисов для автотранспорта (разрешение на перегрузку), сервисы для моряков и возможность регистрации воздушных судов", – подчеркнул Криклий.