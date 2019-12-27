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27.12.19 12:14

Зеленский назначил нардепа "Слуги народа" Венедиктову временной главой Госбюро расследований

Президент Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований.

Зеленский назначил нардепа "Слуги народа" Венедиктову временной главой Госбюро расследований

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

Также Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы Государственного бюро расследований.

24 декабря Зеленский подписал закон, усиливающий полномочия директора ГБР и разрешающий переводить следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана в ГБР без обязательного проведения конкурса, принятый Верховной Радой 3 декабря. В связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.

Труба возглавил ГБР после того, как в ноябре 2017 года конкурсная комиссия по проведению конкурса на занятие соответствующей должности рекомендовала назначить его директором ведомства. Пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Трубы директором ГБР 22 ноября 2017 года.

Венедиктова является народным депутатом фракции "Слуга народа" и возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики. На внеочередных парламентских выборах в 2019 году она была №3 в списке одноименной партии.

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