Российские СМИ назвали детали расширенных санкций РФ против товаров из Украины

Об этом со ссылкой на российское агентство Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Собеседник агентства уточнил, что наибольшие ограничения в отношении запрета на импорт в Украину российских товаров касаются следующих позиций: котлы для центрального отопления - $8,7 млн, части насосов - $3,6 млн, радиаторы для центрального отопления с неэлектрическим нагревом - $2,8 млн.

Он отметил, что значительная часть продукции, попавшей под санкции, является промышленными медицинскими товарами: изделия из пластмасс - $6,5 млн, трубы, трубки, шланги - $4,5 млн, гигиенические или фармацевтические изделия из вулканизированной резины - $1,4 млн, другие изделия из вулканизированной резины, кроме твердой, - $3,7 млн.

При этом запрет на ввоз в Украину российской бумаги и картона для утилизации (макулатуры и отходов) в денежном эквиваленте оценивается в $21,4 млн. Согласно данным украинского Госстата за девять месяцев 2019 года, объем РФ в общем импорте этой товарной позиции составляет 52,6%.

Что касается поставок крахмала, то в январе-сентябре 2019 года Украина не экспортировала этот товар в РФ. "При этом наблюдается тенденция роста использования тарифных квот ЕС на крахмал объемом 10 тыс. тонн по сравнению с 2016 годом. На протяжении 2017-2019 годов квота используется почти в полном объеме", - указал источник.

Правительство РФ постановлением от 16 декабря 2019 года расширило перечень товаров, запрещенных к ввозу в Украину, дополнив его позицией "бумага и картон для утилизации". Помимо этого, был расширен список произведенных в Украине товаров, которые запрещено ввозить в РФ.