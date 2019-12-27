Верховный суд подтвердил законность ликвидации банка "Михайловский

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Так, кассационная жалоба ООО "Экосипан" оставлена судом без удовлетворения, а постановление Киевского апелляционного административного суда от 7 августа 2017 года, в соответствии с которой акционеру банка было отказано в удовлетворении исковых требований, оставлено без изменений", - сообщает НБУ.

НБУ напоминает, что выявил факты осуществления банком "Михайловский" операций, оформления договоров, в результате которых обязательства перед физическими лицами в пределах гарантированной суммы увеличены за счет уменьшения обязательств перед юридическим лицом.

В связи с этим 23 мая 2016 года НБУ принял решение об отнесении банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных. В октябре 2016 года владелец банка ООО "Экосипан" обратилось с иском в суд, в котором просило признать решение НБУ незаконным и восстановить деятельность банка.

15 мая 2017 года Окружной административный суд удовлетворил иск ООО "Экосипан" частично, в частности отменил решение Национального банка об отнесении банка "Михайловский" ккатегории неплатежеспособных и ликвидации банка, однако отказал в обязательстве Национального банка восстановить работу банка.

Суд апелляционной инстанции своим решением удовлетворил апелляционную жалобу Национального банка Украины и отказал в иске ООО "Экосипан" полностью. Указанное решение было подтверждено судом кассационной инстанции.