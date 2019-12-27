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27.12.19 10:57

Кабмин планирует передать Фонду госимущества ряд винодельных заводов

Кабинет министров Украины на заседании в пятницу намерен передать в Фонд государственного имущества (ФГИ) 37 целостных имущественных комплексов госпредриятий, среди которых комплексы Артемовского завода шампанских вин, Киевского завода шампанских вин, Одесского завода шампанских вин, Болградского винодельного завода.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Среди других имущественных комплексов госпредприятий, которые должны быть переданы ФГИ с целью их дальнейшей приватизации – Саратский винодельный завод, Котовский винодельный завод, Измаильский винзавод, Одессавинпром (Одесской обл.), Инкерманский завод марочных вин (Севастополь).

Кроме того, в перечень внесены имущественные комплексы Мариупольского ликеро-водочного завода, Львовского государственного ликеро-водочного завода, Одесского коньячного завода, Полтавского ликеро-водочного завода, Сумского ликеро-водочного завода, Луганского ликеро-водочного завода и другие.

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