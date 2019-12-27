АМКУ не успевает публиковать решения тендерной коллегии по рассмотрению жалоб

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

В течение последних месяцев не менее трех раз Тендерная коллегия АМКУ публиковала решения в рамках рассмотрения жалоб участников публичных закупок с опозданием.

На тендере "Криворожтеплосети" о приобретении стальных труб на ожидаемую сумму 8290000 грн.

26 октября, в субботу, компания "Сантехмонтаж" загрузила жалобу. Решением от 30 октября Тендерная коллегия АМКУ приняла жалобу к рассмотрению. В тот же день решение Коллегии должно быть опубликовано в системе "Прозорро", как этого требует закон.

Однако решение было опубликовано лишь о 11:00 31 октября, то есть, на четвертый день со дня внесения участником жалобы.

Аналогичную норму АМКУ нарушил при публикации решения о принятии жалобы к рассмотрению в рамках тендера КП "Винницкая транспортная компания" по закупке электроэнергии на ожидаемую сумму 76,5 млн грн.

ООО "Прикарпатэнерготрейд" загрузило жалобу в системе "Прозорро" 29 ноября, в пятницу, а Комитет опубликовал решение о принятии ее к рассмотрению - в 00:00 5 декабря.

Кроме того, в АМКУ допустили запоздалую публикацию финального решения по результатам рассмотрения жалобы.

Это произошло в рамках ныне активной закупки Департаментом здравоохранения исполнительного комитета КГГА лекарственных средств для лечения онкологических больных за 3,59 млн грн.

ООО "Медикор, ЛТД" загрузило жалобу 22 ноября, а 5 декабря, в четверг, Тендерная коллегия приняла решение по результатам ее рассмотрения. Полный текст решения, согласно Закону и учитывая выходные дни, должен быть опубликован в системе "Прозорро" до 10 декабря включительно. Однако он опубликован только 11 декабря в 1:11.