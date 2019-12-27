Глава ФГИ не видит перспектив приватизации "Центрэнерго" после передачи контроля Коломойскому

Об этом со ссылкой на Левый берег сообщает БизнесЦензор.

"Центрэнерго", да, входит (в список для приватизации – Ред.). Но у предприятия есть своя история. На данный момент там нет советника. Поэтому для начала мы должны объявить конкурс на эту должность. Думаю, с этим мы справимся уже в январе. Но, честно говоря, я не вижу перспектив приватизации "Центрэнерго" в 2020 году, как не хочешь", - сказал Сенниченко.

Он также заверил, что глава Офиса президента Андрей Богдан не давал указаний тормозить приватизацию "Центрэнерго".

"Нет, не было ни каких указаний. Есть общее ЦУ – ускорять процесс приватизации и делать его прозрачным. Это главное задание. И каких-либо разговоров конкретно по "Центрэнерго" не было", - сказал Сенниченко.

Как сообщалось, в сентябре Кабинет министров согласовал назначение врио генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко.

После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

Dragon Capital избавилась от акций "Центрэнерго" после передачи контроля Игорю Коломойскому.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Коломойський використовує "Центренерго"

Напомним, "Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.