Итоги недели: $3 миллиарда для "Нафтогаза", падение в промышленности и новые обещания властей

ФИНАНСЫ

Минфин снизил ставки по долларовым ОВГЗ до нового рекорда

Министерство финансов на последнем в этом году аукционе по продаже ОВГЗ привлекло в бюджет 5,3 млрд грн. При этом средневзвешенная ставка по 2-летним ОВГЗ в гривне снижена до 11%, а в долларах США – до рекордных 3,86%.

В то же время портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов по итогам очередных аукционов почти не изменился.

Нацбанк изменил правила публикации курса гривни к доллару США

НБУ изменил числовое значение официального курса гривни к доллару США, которое отныне будет определяться как сумма гривен за 1 единицу иностранной валюты, тогда как ранее для расчета бралась сумма в 100 долларов. Вид публикации курса гривни к другим валютам утвержден отдельным приказом НБУ.

Кабмин отменил ограничения на выбор банка для выплаты зарплат и пенсий

Кабинет министров отменил ограничение относительно перечня банков, которые сотрудники бюджетных учреждений могут выбирать для выплаты зарплат. Как пояснили в Минфине, также отменены конкурсы по определению банков, имеющих право проводить выплаты бюджетникам.

Нацбанк начинает взыскание 1,5 миллиарда с Жеваго по делу банка "Финансы и Кредит"

Национальный банк начинает принудительное взыскание с экс-собственника банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,5 млрд грн по решению суда, на которое бизнесмен не смог подать должным образом апелляцию.

"Проминвестбанк" оставил в Украине одно отделение

Принадлежащий российской госкорпорации ВЭБ.РФ "Проминвестбанк" после прекращения обслуживания счетов физлиц закрыл все отделения в Украине, оставив лишь одно в Киеве. В начале 2019 года региональная сеть "Проминвестбанка" насчитывала 56 отделений.

В реестре должников Минюста оказалось 1,7 миллиона украинцев

В обнародованном Министерством юстиции реестре должников находится более 1,7 миллиона украинцев. В целом 92% исполнительных производств в реестре – это взыскание с физических лиц, 8% – с юридических.

МАКРОЭКОНОМИКА

Падение промышленного производства в ноябре ускорилось до 7,5%, – Госстат

По данным Госстата, промышленное производство в Украине в ноябре 2019 года сократилось по сравнению с ноябрем 2018 года на 7,5% после снижения на 5% в октябре и 1,1% – в сентябре. По итогам 11 месяцев 2019 года объем промпроизводства снизился на 1,2%.

ЭНЕРГЕТИКА

"Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,9 миллиарда

НАК "Нафтогаз Украины" подтвердил получение от ОАО "Газпром" $2,92 млрд компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года в рамках выполнения трехстороннего протокола о продолжении транзита газа от 20 декабря.

Как отмечают в НАК, таким образом суммарно по результатам транзитного арбитража "Нафтогаз" получил от "Газпрома" $5 млрд.

Нацкомиссия завершила сертификацию нового оператора ГТС Украины

НКРЭКУ приняла окончательное решение о сертификации ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", выдала компании лицензию на транспортировку газа и установила тарифы для межгосударственных точек входа/выхода из ГТС. Это позвоит новому оператору ГТС начать работу с 1 января 2020 года.

Кабмин обязал "Нафтогаз" досрочно перечислить в бюджет дивиденды на 8,5 миллиарда

Кабинет министров обязал НАК "Нафтогаз Украины" досрочно выплатить 8,5 млрд грн дивидендов по итогам работы за первые три квартала 2019 года. В тот же день, 26 декабря, компания перечислила 8,5 млрд грн дивидендов в госбюджет.

Ранее в декабре Кабмин из-за невыполнения плана поступлений госбюджета ограничил финансирование расходов, кроме защищенных статей.

Украинские компании уже договорились с "Газпромом" о прямых поставках газа

По данным источников на рынке, пять украинских компаний уже договорились с российским "Газпромом" о прямых поставках газа с 1 января 2020 года для внутреннего потребления Украины.

В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Козак опроверг сообщения о том, что российская сторона якобы уже заключила контракты с рядом украинских компаний, допустив, что такие договоры могут быть подписаны после Нового года.

Зеленский подписал изменения в закон о рынке электроэнергии

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О рынке электрической энергии", предусматривающие запрет импорта электроэнергии по двусторонним договорам из РФ. В то же время Кабмину предоставлено право отменять этот запрет на определенный срок. Также законом расширены полномочия НКРЭКУ.

Кабмин разрешил ТКЭ снизить тарифы на отопление

Кабинет министров предоставил право поставщикам услуг по централизованному отоплению и снабжению горячей водой пересматривать начисления для потребителей при снижении цены на закупаемый газ.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что это решение позволяет пересчитать тариф и снизить сумму в платежке за отопление до 30%, а начисленные к уплате суммы за тепловую энергию в декабре могут быть снижены на 300-400 грн.

Кабмин разрешил переходить на выплату льгот наличными в любое время

Кабинет министров с 1 января 2020 года разрешил всем льготникам в любое время подавать заявление о переходе на монетизированную (наличную денежную) форму выплат льгот на жилищно-коммунальные услуги, тогда как ранее это можно было сделать только до начала отопительного сезона.

ВЛАСТЬ

Зеленский пообещал кредиты на жилье для ветеранов и переселенцев под 3% годовых

В 2020 году ветераны АТО/ООС и переселенцы смогут получить доступное жилье за счет государственного кредита под 3% годовых сроком до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% стоимости жилья, заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский потребовал от крупнейших сетей АЗС ускорить снижение цен на бензин и дизтопливо

Президент Владимир Зеленский призвал крупнейшие сети АЗС более активно снижать цены на бензин и дизтопливо. После этого АЗС группы "Приват" Игоря Коломойского снизили цены на все марки топлива на 1 грн за литр, тогда как другие сети начали снижать цены еще до совещания у президента.

Глава Налоговой службы анонсировал снижение налогов для маленьких зарплат

Вопрос уменьшения налогового давления на маленькие зарплаты будет рассмотрен в процессе анонсированной на весну 2020 года налоговой реформы, заявил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

Электронные сервисы Налоговой службы приостанавливали работу из-за обысков

Налоговая служба признала, что с 19 декабря по вечер 24 декабря из-за следственных действий временно не функционировали некоторые электронные сервисы. В частности пользователи жаловались на невозможность зарегистрировать накладные по НДС и уплате акциза. По данным СМИ, обыски в налоговой проводили ГБР и СБУ.

ТРАНСПОРТ и СВЯЗЬ

Казахская авиакомпания впервые выплатила штраф за полет над оккупированным Крымом

Казахская авиакомпания Euro-Asia Air добровольно выплатила Украине 136 тыс. грн штрафа за полет над оккупированным Крымом.

По данным Госавиаслужбы, количество нарушений авиакомпаниями воздушного пространства над Крымом составляет более 200 тыс., а сумма штрафов за осуществление деятельности российскими гражданскими авиакомпаниями достигла 13 млрд грн.

"Укртелеком" повышает тарифы на услуги фиксированной телефонии на 20%

"Укртелеком" Рината Ахметова с января 2020 года объявила о повышении ежемесячной платы за услуги фиксированной телефонии на 18-24 грн (20-24%). Кроме того, компания повысит стоимость интернета и ряда других услуг.

Позднее в компании заявили, что стоимость услуг фиксированной телефонии для населения повышаться не будет, но тарифы для бизнеса все же вырастут.

"Укрзализныця" запустила новый дизель-поезд из Киева в аэропорт "Борисполь"

АО "Укрзализныця" запустила в первый рейс по маршруту "Киев-Пассажирский - Борисполь-Аэропорт" новый современный дизель-поезд ДПКр-3 производства ПАО "Крюковский вагоностроительный завод". Он вместительнее курсирующих на этом маршруте поездов Pesa и имеет вагон первого класса.

КОРПОРАЦИИ

Американская компания Snap купила украинский стартап за $166 млн

Snap Inc.,американская компания, владеющая мессенджером Snapchat, купила стартап AI Factory с офисами в Украине за $166 млн. Общая оценка компании при сделке составила порядка $200 млн.

Хмельницкий продал бизнес в Крыму через 4 года после оккупации

Василий Хмельницкий признал, что продал принадлежащие ему проекты в сфере недвижимости на территории оккупированного Крыма только в конце 2018 года. При этом бизнесмен отрицает причастность к управлению и инвестициям в крымские активы после аннексии полуострова.

Коломойский прекратил финансировать издание "the Бабель"

Олигарх Игорь Коломойский прекратил финансирование интернет-проекта theБабель, редакция издания прекращает работу с 1 января, сообщила шеф-редактор издания Екатерина Коберник.

"Укрпошта" продаст 800 объектов недвижимости

"Укрпошта" продаст 800 объектов недвижимости общей площадью более 100 тыс. м кв. По словам главы компании Игоря Смелянского, это то, что не используется в ежедневной деятельности: старые гаражи, базы отдыха и т.д.

Dragon Capital покупает "Идея Банк" у польского фонда за 1,4 миллиарда

Польский Getin Holding S.A. 20 декабря заключил соглашение о продаже 100% акций украинского "Идея Банка" и 100% ООО "Нью Финанс Сервис" группе Dragon Capital и физическому лицу за 1,37 млрд грн, или 224,76 млн злотых, минус сумма дивидендов до закрытия сделки.

Курченко лишился монополии на торговлю углем с оккупированного Донбасса, – СМИ

Угольные шахты на подконтрольных пророссийским боевикам "ДНР" и "ЛНР" территориях Донбасса получили право продавать уголь не только компании "Газ-Альянс", подконтрольной беглому олигарху Сергею Курченко, сообщает российское информагентство РБК.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

НАБУ провело обыски в Администрации портов по делу о контракте с китайской компанией

Детективы НАБУ вместе с СБУ провели обыски в помещениях ГП "Администрация морских портов Украины", его филиалах и по месту жительства должностных лиц госпредприятия по делу о предоставлении противоправных преференций иностранной компании на тендерах.

Как пояснили в АМПУ, речь идет о расследовании проектов капитального дноуглубления в портах Черноморск и Южный, которые по заказу АМПУ выполняла китайская компания China Harbour Engineering Company Ltd.