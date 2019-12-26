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26.12.19 19:37

Зеленский освободил замминистра экономики от участия в арбитражных спорах с ЕС

Президент Владимир Зеленский освободил Тараса Качку от исполнения обязанностей представителя Украины в составе арбитражных групп в рамках процедуры рассмотрения споров, определенной статьями 306 и 307 Соглашения об ассоциации между Украиной с одной стороны и ЕС, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами с другой стороны.

Зеленский освободил замминистра экономики от участия в арбитражных спорах с ЕС

Об этом говорится в соответствующем указе №954/2019 от 26 декабря, передает БизнесЦензор.

Согласно указу, Качка освобожден от представительства Украины в арбитражных группах в связи с назначением на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, торгового представителя Украины.

Указ издан с целью соблюдения требований ст. 323 Соглашения об ассоциации, согласно которой все арбитры, назначенные в арбитражной группы, должны быть независимыми, не должны получать инструкций от любой организации или правительства и не должны быть связанными с правительством любой из сторон.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, Качка был назначен в состав арбитражных групп указом пятого президента Украины Петра Порошенко в сентябре 2017 года, как заместитель исполнительного директора Международного фонда "Возрождение". Замминистром экономики, торговым представителем Украины Качка был назначен на заседании Кабмина 6 сентября 2019 года.

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