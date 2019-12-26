Фонд гарантирования ликвидировал "Укргазпромбанк"

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает БизнесЦензор.

"Требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными. Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "Укргазпромбанк" прекращены", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, по данным Фонда гарантирования, балансовая стоимость активов "Укргазпромбанка", включенных в ликвидационную массу банка, составила 1,1 млрд грн, однако независимые оценщики оценили их в 277,1 млн грн.

Напомним, "Укргазпромбанк" 7 апреля 2015 года был отнесен к категории неплатежеспособных в связи с осуществлением рисковой деятельности, а 5 августа НБУ согласовал приобретение компанией PrimestarEnergy FZE (ОАЭ) 100% акций "Укргазпромбанка". Договор купли-продажи акций подписан 7 августа по итогам проведенного 30 июля открытого конкурса среди потенциальных инвесторов.

Новый собственник должен был в течение месяца после заключения договора восстановить показатели платежеспособности и ликвидности "Укгазпромбанка". Однако 14 сентября НБУ по предложению Фонда гарантирования вкладов физлиц принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Укргазпромбанка" в связи с недокапитализацией банка новым акционером в срок.

К 1 июля 2015 года активы банка упали до 581,4 млн грн, собственный капитал был отрицательным и составлял "минус" 197,9 млн грн. Чистый убыток за первое полугодие достиг 354,6 млн грн.

"Укргазпромбанк" основан в 1996 году. Специализировался на обслуживании предприятий ТЭК. Банк контролировали известные в Украине семьи представителей газовой отрасли Ивана Дияка и Ильи Рыбчича. По информации НБУ, 7 апреля 2015 года Дияк владел 24,5167% акций банка, Олег Дияк - 24,0973% акций банка.

Согласно данным Нацбанка, по размеру активов (1,369 млрд грн) "Укргазпромбанк" на 1 января 2015 года занимал 81 место среди 158 действовавших в стране банков.