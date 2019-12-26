Нацбанк скупил за день рекордные $700 миллионов

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

В частности, Нацбанк провел первый в 2019 году валютный аукцион по покупке валюты с учетом ожидаемой значительной продажи валюты банками по клиентским заявкам.

"Учитывая риски чрезмерных колебаний гривни в сторону укрепления и ограниченные возможности рынка для самостоятельного балансирования, Национальный банк объявил аукцион на покупку валюты в объеме до $1 млрд. Фактический объем удовлетворенных заявок субъектов рынка по результатам аукциона составил $230 млн", – сообщили в НБУ.

"В то же время по итогам дня чистая покупка валюты Национальным банком составила $700 млн, поскольку после завершения аукциона НБУ также провел интервенцию по единому курсу через функционал Matching. Такие объемы покупки валюты за один день является рекордом этого года", – уточнили в Нацбанке.

По данным НБУ, всего с начала года чистая покупка валюты НБУ составляет около $7,5 млрд, что также является рекордным значением с 2007 года.

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Как отмечают в Нацбанке, предложение валюты существенно превышает спрос вследствие устойчивого притока иностранных инвестиций в гривневые облигации правительства, привлечение внешнего финансирования государственными компаниями, а также значительных объемов валютных поступлений экспортеров.

"Длительное сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке является результатом постоянного улучшения макроэкономической ситуации в Украине на протяжении последних лет. Укрепление гривни является абсолютно логичным явлением в условиях ускоренного экономического роста, стремительного замедления инфляции и снижения государственного долга к ВВП. Пользуясь благоприятной ситуацией, Национальный банк продолжает пополнять международные резервы", – прокомментировал заместитель председателя НБУ Олег Чурий.