Ранняя диагностика онкозаболеваний будет бесплатной, – НСЗУ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Внедрение ранней диагностики онкозаболеваний дает возможность спасти тысячи жизней. Именно поэтому инструментальные исследования для ранней диагностики новообразований – маммография, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия и бронхоскопия – определены приоритетными услугами и будут бесплатными для украинцев. На это в Программе медицинских гарантий, что в полном объеме заработают в 2020 году, выделено около 1 млрд грн.

На инструментальные исследования для ранней диагностики новообразований следует обязательно иметь направление от семейного врача или другого лечащего врача.

Основанием для проведения бесплатных инструментальных исследований является и возраст пациента. Маммография назначается женщине от 40 лет и старше, гистероскопия – от 50 лет и старше. Эзофагогастродуоденоскопия, цистоскопия, бронхоскопия для пациентов от 50 лет и старше, колоноскопия – от 40 лет и старше.

Эндоскопия будет нескольких видов, в частности, диагностическая, с забором анализа биопсии и с лечебной манипуляцией. Гистологические исследования тоже входят в стоимость, то есть будут бесплатными для пациента.

Все обследования будут проводиться с соблюдением стандартов обезболивания.

Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкозаболеваний. По данным Национального канцер-реестра, ежегодно около 140 тыс. украинцев узнают, что у них рак. Злокачественные новообразования поражают в Украине каждого четвертого мужчину и каждую шестую женщину.

Ежегодно от рака умирают более 65 тыс. украинцев, 35% из них – люди трудоспособного возраста. Показатель смертности при этом значительно выше по сравнению с развитыми странами Европы.

Украинцы часто обращаются к врачам, имея уже запущенные формы онкозаболеваний. Это влияет и уровень выживаемости, и на стоимость лечения. Чем ранее выявлено болезнь, тем больше шансов у пациента успешно ее вылечить.

Чтобы получать средства по приоритетному тарифу заведение должно соответствовать требованиям Национальной службы здоровья Украины к поставщикам таких услуг, в частности, иметь самую современную медицинскую аппаратуру. В частности, маммография должна проводиться только на цифровом маммографе. При эндоскопии следует использовать только видеооборудования. Это – мировые стандарты.

НСЗУ будет следить за соблюдением требований.

В ноябре правительство приняло Программу медицинских гарантий, дав старт второй волны трансформации финансирования системы здравоохранения. Программа медицинских гарантий будет введена с 1 апреля 2020 года. Она будет действовать для населения на различных видах оказания медицинской помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации, а также в программах реимбурсации лекарственных средств.

Система здравоохранения Украины будет финансироваться по новой модели: "деньги пойдут за пациентом" и в специализированные медицинские учреждения. На структурную реформу финансирование отрасли в госбюджете на 2020 год заложено 72 млрд грн. Эти средства пойдут на реализацию Программы медицинских гарантий, что заработает в 2020 году в полном объеме.

Отдельные тарифы предусмотрены для приоритетных услуг. Это медицинские услуги, связанные с лечением: острого мозгового инсульта, острого инфаркта миокарда, помощь при родах, неонатальная помощь и инструментальные исследования для ранней диагностики новообразований. Именно за эти услуги НСЗУ будет платить медицинским учреждениям по приоритетному тарифу.

Любое заведение, независимо от его названия, уровня оказания медицинской помощи и специализации, отвечающего требованиям к предоставлению услуг в рамках программы медицинских гарантий, может заключить договор с НСЗУ на оказание соответствующих услуг.

Пациент будет получать доступную, своевременную и качественную медицинскую помощь на всех уровнях, в учреждениях, которые отвечают требованиям Национальной службы здоровья.