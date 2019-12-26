Власти Львова заказали строительство Дворца спорта на Сыхове за 500 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до лета 2022 года на проспекте Красной Калины построят Дворец спорта, обустроят инженерные сети, проведут благоустройство и озеленение. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 10 лет.

Как отмечает издание, итоговая ведомость ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены материалов и оборудования с рыночными.

Заказчик решил оценивать тендерные предложения участников по ценовому критерию, на который приходилось 90%, и двум неценовым критериям, на которые приходилось 10%.

В частности по 5% шло на "Объем оборотных активов на 31.12.2018" с максимумом более 200 млн грн и "Количество имеющихся квалифицированных работников" с максимумом более 100 человек.

В тендере планировали участвовать четыре фирмы: "Альтис-Констракшн", ООО "Галицкая строительная гильдия", ООО "СК "Прогрестехбуд" и ЧП "ВИР-Захидбуд". Однако заказчик допустил к торгам только "Альтис-Констракшн" и "Галицкую строительную гильдию", а остальные отклонил.

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"Прогрестехбуд" и "ВИР-Захидбуд" предоставили справки о стоимости выполненных строительных работ не на всю сумму выполнения аналогичного договора. Еще "Прогрестехбуд" не предоставил письмо-согласие на обработку персональных данных и подтверждение полномочий подписанта тендерного предложения на главного бухгалтера, подписал одну из справок, а "ВИР-Захидбуд" сообщил, что в ЕДПР нет данных о его бенефициаре, хотя они там есть.

Фирма "ВИР-Захидбуд" обжаловала свое отклонения в АМКУ, однако безуспешно.

В итоге на аукционе соревновались "Альтис-Констракшн" и "Галицкая строительная гильдия", активно снижая цены. Последняя компания предложила более низкую цену в 479,9 млн грн, но проиграла после оценки предложения по неценовыми критериям.

Победителем стал "Альтис-Констракшн" с ценой на 19% ниже ожидаемой суммы.

Госаудитслужба заявила, что заказчик должен был отклонить "Альтис-Констракшн", поскольку тот не подал письмо-согласие на обработку персональных данных и подтверждение полномочий подписанта на главного бухгалтера на подписание финотчетности. Заказчик заявил, что финотчетность была сформирована еще до объявления закупки, поэтому подпись главного бухгалтера на ней не означает, что он имеет полномочия подписанта. И подал иск в суд против Госаудитслужбы.

Компания "Альтис-Констракшн" входит в корпорацию "Альтис-Холдинг" Александра Глимбовского – тестя Романа Насирова, который с 2015 года возглавлял ГФС Украины.

Львовская "Галицкая строительная гильдия" Тараса Мужика, Назара Буского и Александра Криштофора на днях выиграла 32,55 млн грн на строительство казармы академии Сагайдачного.