Украина с начала года снизила потребление электроэнергии на 1,2%

Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор.

Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за 11 месяцев уменьшилось на 0,5% (на 586,3 млн кВт-ч) – до 109 млрд 735,5 млн кВт-ч.

Промышленность страны без учета технологических потерь сократила потребление электроэнергии на 0,6% – до 47 млрд 111,8 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 26,623 млрд кВт-ч (-1,4% к январю-ноябрю 2018 года), топливная – 3 млрд 110,9 млн кВт-ч (-3,5%), машиностроительная – 3,354 млрд кВт-ч (-8,6%), химическая и нефтехимическая – 3 млрд 394,6 млн кВт-ч (+19,6%), пищевая и перерабатывающая – 4 млрд 142,4 млн кВт-ч (+0,6%), строительных материалов – 2 млрд 73,4 млн кВт-ч (+0,1%), другая – 4 млрд 413,5 млн кВт-ч (-1%).

Кроме того, сельхозпредприятия потребили 3 млрд 429,9 млн кВт-ч (-2,6%), транспортные – 5 млрд 964,7 млн кВт-ч (-5%), строительные – 873,5 млн кВт-ч (+2,5%).

Население страны в январе-ноябре 2019 года потребило 31 млрд 981,1 млн кВт-ч (-0,9%), коммунально-бытовые потребители – 13 млрд 694,2 млн кВт-ч (-1,4%), другие непромышленные потребители – 6 млрд 680,3 млн кВт-ч (+9,4%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам 11 месяцев 2019 года осталась неизменной – с 42,9%, а доля населения – снизилась с 29,3% до 29,1%.

В ноябре 2019 года потребление электроэнергии с учетом технологических потерь снизилось на 6,3% (на 885,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 13,072 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 1,7% (на 184,8 млн кВт-ч), до 10 млрд 652,4 млн кВт-ч.

Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2018 году с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 2,3% (на 3 млрд 488,5 млн кВт-ч) по сравнению с 2017 годом – до 153 млрд 214,4 млн кВт-ч, без учета технологических потерь потребление электроэнергии – на 2,6% (на 3 млрд 76,1 млн кВт-ч), до 122 млрд 3,1 млн кВт-ч.