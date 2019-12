Минэкономики потратит 85 миллионов на оформление павильона Украины на Экспо-2020

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Выставка продлится с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года в городе Дубай (ОАЭ).

Согласно условиям тендера, до июня 2021 года компания разработает и реализует Сценарий концепции внутреннего наполнения павильона Украины по проекту "Smart Ukraine: жизнь, мышление, чувства".

В частности, разработают мультимедийную галерею, арт-инсталляцию "Вытынанки", арт-техническую инсталляцию "Глобальный разум", объекты "Нанопшениця", "АРТ-портал" и "SKYLAB robobar", выполнят дизайн униформы персонала, устроят мастер-классы народного творчества и выставку современного искусства, изготовят авторскую музыку и видеоконтент.

Договор предусматривает аванс 90% согласно постановлению Кабмина от 23 апреля 2014 года №117.

Закупку провели по переговорной процедуре, поскольку именно компания "Концерт-Техника" была выбрана межведомственной комиссией по отбору сценария концепции внутреннего наполнения павильона Украины на "Экспо-2020".

Ее конкурентами были ООО "Рентмедиа" Александра Грамацкого и Олега Тимошевского проекту "Семь чудес Украины" и ООО "Меджик Инновейшнз" Остапа Хитрука с проектом "Smart is in our DNA".

Киевской "Концерт-Техникой" владеет директор Евгений Гусаров из Запорожья. Однако ранее, по данным системы "YouControl", компания была зарегистрирована в Запорожье, а ее учредителями были тогдашний директор Антон Антонов и Андрей Жиров из Запорожья.

В свое время Евгений Гусаров также руководил столичным ООО "Профи Интертеймент" Татьяны Гусаровой, прописанной с ним по одному адресу. Сейчас компанию возглавляет Яна Федченко.

Всего с мая "Концерт-Техника" получила три государственных подряда на 1,39 млн грн.

Напомним, павильон Украины на "Экспо-2020" должна построить компания "ASGC Construction Llc" (ОАЭ) до 19 июля 2020 года за $5,1 млн или 134,23 млн грн.