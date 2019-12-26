Alibaba стала самой дорогой восточноазиатской компанией, – Nikkei

Об этом сообщает The Nikkei Asian Review, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Среди всех компаний в мире Alibaba находится на седьмом месте - ее опережают Saudi Aramco, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и Facebook.

The Nikkei Asian Review сравнило стоимость азиатских компаний в долларах на 20 декабря. Alibaba заняла первое место в рейтинге впервые, ее стоимость сильно выросла в 2019 году - на 60%. На втором месте находится китайский интернет-холдинг Tencent, который был лидером в прошлом году, он также нарастил капитализацию в этом году, но намного скромнее, чем Alibaba, - на 20%, до $459 млрд.

"Продолжающийся подъем реальных располагаемых доходов в Китае, все большее количество растущих городов, положительно влияет на акции Alibaba", - отмечает аналитик пекинской консалтинговой компании EqualOcean Иван Платонов.

По его словам, ритейл - основная сфера деятельности Alibaba - менее уязвим к торговому конфликту в США по сравнению с производством техники, логистикой и рядом других секторов.