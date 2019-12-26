Запрет на продажу земли иностранцам изменит аграрный рынок, – советник премьера

Об этом сообщил советник премьер-министра Алексея Гончарука по экономическим вопросам Алексей Мушак в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Раньше все были в одинаковых условиях – только аренда. Сейчас же украинские компании с иностранным капиталом будут лишены возможности купить землю. По факту это будет переформатирование рынка. В первый год порядка 10% земли сменит владельца, а в первые 5 лет – порядка 30%. Некоторые земли останутся в аренде существующих аграриев, а некоторые начнут обрабатывать конкуренты, какую бы ежегодную аренду им ни предлагали. Это значит, что земельный банк в обработке будет уменьшаться. Условно на 50% от купленной земли", – отметил Мушак.

"Если бы земельный банк уменьшился в одном месте, то это бы была не проблема. Но это будет происходить по всей стране и соответственно во всех кластерах будет проблема с эффективностью. Потому что единый земельный массив будет нарушен и затраты на обработку поля увеличатся", – добавил советник главы правительства.

Мушак также высказал мнение, что если нельзя сохранить существующую модель бизнеса, то это приводит к проблемам с привлечением финансирования для дальнейшего развития.

"Потому что ситуация может только ухудшаться и в долгосрочной перспективе это четкий однозначный сигнал – "надо паковать чемоданы на выход". А значит иностранный аграрный бизнес будет постепенно выходить из Украины. Подобные размышления присущи чистым "иностранцам" вроде NCH, "Агромина", SALIC, "Кернел", МХП, "Астарта" и другие, где есть лишь доля иностранцев, более приспособлены к украинским реалиям", – отметил Мушак.

Он подчеркнул, что принять закон о рынке земли, исходя только из экономических оснований, невозможно, "как и говорить о правах украинских компаний с иностранным капиталом, когда 90% населения против".

"Пока что единственным возможным вариантом для проведения реформы является референдум для иностранцев и уменьшение концентрации в одних руках. По-другому это невозможно", – резбмировал Мушак.