"Украэрорух" оценил убытки от российской агрессии в 19 миллиардов

Об этом и.о. директора "Украэроруха" Андрей Ярмак заявил в интервью НВ Бизнес, передает БизнесЦензор.

"Если в 2013 году общий объем составил 530 тыс. полетов, то в 2018 году – лишь около 300 тыс. Это минус 44%. А транзитные полеты уменьшились почти в 3 раза. Наши общие недополученные доходы за весь период с 2014 года оцениваются примерно в 19 млрд грн", – сказал Ярмак.

Глава "Украэроруха" подчеркнул, что на транзитные полеты в 2013 году приходилась наибольшая доля полетов – 65%. В основном, это были полеты в Симферопольском районе полетной информации из Европы в страны Юго-Восточной Азии.

"После того, как произошла временная оккупация Крыма, в марте 2014 года Госавиаслужба приняла решение закрыть воздушное пространство над полуостровом. Поэтому транзитные потоки ушли южнее к берегам Турции", – пояснил Ярмак.

По словам главы госпредприятия, сейчас эти потоки составляют чуть более 40% от общего количества обслуженных рейсов авиакомпаний.

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Ярмак добавил, что "Украэрорух" планирует увеличить транзит.

"Мы разработали процедуры использования воздушного пространства в районе Черного моря, специальный safety case и открыли 4 трассы над Черным морем, которые сегодня также активно используются", – добавил глава компании.

Ярмак уточнил, что в 2015 году Европейское агентство авиационной безопасности одобрило эти трассы, а в октябре 2018 года Федеральное управление гражданской авиации США сделало вывод, что они являются безопасными. Сейчас по этим трассам проходит около 70 рейсов в сутки.