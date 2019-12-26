В новогоднюю ночь в Киеве метро и наземный транспорт будут работать до 5 утра

Об этом сообщили в КП "Киевпастранс", передает БизнесЦензор.

График последних отправок транспорта от конечных остановок – по ссылке.

На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов №№ 6, 16, 18 будет организовано с изменениями:

троллейбусы №6 будут курсировать от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";

троллейбусы №16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусы №18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Столичный метрополитен будет работать в новогоднюю ночь на три часа дольше.

Кроме того, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков обеспечат ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метрополитена "Золотые ворота" на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади.

Фуникулер в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно.