БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
26.12.19 16:54

Антимонопольный комитет обнаружил нарушения маркировки у 5 производителей соков

Пять крупных производителей соков указывают на упаковке недостоверную информацию об их составе.

напиток

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета (АМКУ), передает БизнесЦензор.

"Высокий уровень конкуренции на рынке соков подталкивает производителей к постоянной и жесткой борьбе за потребителя. К сожалению, иногда маркетинговые ходы компаний граничат с нарушением законодательства. В данном случае речь идет о составе соков, а точнее – о несоответствии заявленному на этикетке и действительно имеющемся в самом напитке", – отмечается в сообщении.

В частности, АМКУ рекомендовал внести изменения в название и/или изображение на упаковке следующих соков производства ИП "Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед" (бренд "Rich"):

Также рекомендовано внести изменения производителю ООО "Галиция-Трейд" (напитки марки "Свитанок"):

Компании ООО "Эко-Сфера" рекомендовано изменить маркировку напитков:

Производителю ООО "Сандора" рекомендовано привести в соответствие данные на упаковке напитков:

ООО "ЖЕМЧУЖИНА ЗАПОРОЖЬЕ" рекомендовано внести изменения относительно вида продуктов, а именно информации на упаковках соков абрикосового, вишневого и сливового с мякотью и сахаром стерилизованных "ТОМА".

Всем производителям соков АМКУ рекомендовал прекратить действия, содержащие признаки нарушения закона "О защите от недобросовестной конкуренции" путем приведения информации на упаковках, в названиях, изображениях, обозначениях и т.д. в соответствии с составом продукта.

"Другими словами - обязательно указывать все плоды, которые содержатся в соках и нектарах", – пояснили в АМКУ.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100