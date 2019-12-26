БизнесЦензор

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26.12.19 16:00

При СНБО будет создан Совет экспертов по вопросам энергобезопасности

Совет экспертов по вопросам энергетической безопасности будет действовать как консультативный орган и будет решать вопросы безопасности в энергетической сфере. Сейчас уже разрабатывается проект Положения этого Совета и созданы рабочие группы по направлениям в энергетической сфере.

энергетика

Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает БизнесЦензор.

Решение об этом было принято во время заседаний рабочих групп по вопросам преодоления угроз в нефтегазовой и энергетической сферах, которые состоялись под председательством Данилова.

По словам секретаря СНБО важной задачей для власти является сохранение позиций Украины как ведущей страны-транзитера газа.

"Через наши мощности должны проходить максимальные объемы газа", - сказал Данилов, добавив, что в этом контексте важной является позиция международного сообщества относительно строительства газопровода "Северный поток-2".

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