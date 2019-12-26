АМКУ обязал трех производителей прекратить продавать вино под видом грузинского

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета (АМКУ), передает БизнесЦензор.

"Вина из солнечной Грузии уже давно популярны в Украине, составляя достойную конкуренцию другим иностранным и национальным производителям напитков из винограда. Настолько популярными, что некоторые украинские виноделы начали обозначать свою продукцию способом, который указывает на происхождение вина якобы из Грузии. Именно так поступили АО "Коблево" из Николаева, СП "Аквавинтекс" и ЧАО "Одессавинпром" из Одесской области", – сказано в сообщении.

АМКУ установил, что эти компании оформляют бутылки этикетками с элементами грузинского флага, надписями буквами грузинского алфавита, изображением карты Республики Грузия, мужчины в грузинском национальном костюме и тому подобное.

"Названия напитков также недвусмысленно связывают их с Кавказом. Наконец, именно эти элементы оформления являются доминирующими, в то время как информация об украинском производителе напитка – маленькими буквами", – отмечается в сообщении.

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В связи с этим АМКУ предоставил указанным компаниям обязательные к рассмотрению рекомендации по недопущению распространения на этикетках и контрэтикетках вина обозначений, которые могут свидетельствовать и быть воспринятыми как информация о происхождении этого напитка. О результатах рассмотрения производители вин обязаны сообщить АМКУ в десятидневный срок.