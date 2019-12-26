Швейцарская Adelon AG не планирует выходить на рынок Украины до завершения конфликта с Россией

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает БизнесЦензор.

Таким образом в Adelon AG отреагировали на сообщения некоторых СМИ о якобы причастности компании к поставкам угля украинским потребителям в течение последних нескольких лет.

"Компания Adelon AG существует с 2018 года и с этого времени мы не поставляли уголь из Кузбасса на территорию Украины, поскольку это не входит в наши бизнес-приоритеты. Основные направления сбыта угля для нас это Китай, Южная Корея, Япония, Польша, Словакия, Румыния, Сербия, Турция, Грузия, Германия", – сообщили в компании.

В пресс-службе Adelon AG также отметили, что одной из причин отсутствия контрактов с Украиной является неготовность международных финансовых учреждений выделять кредитование либо торговое финансирование на поставки угля потребителям в нашей стране, поскольку банки относят работу с украинскими компаниями к высокорисковым операциям.

Кроме того, в Adelon AG отметили, что "украинские потребители отличаются низкой платежеспособностью, нарушением финансовой дисциплины, постоянными просрочками оплаты поставленной продукции".

Среди негативных факторов в компании также указали военный конфликт и фактическое состояние торговой войны между Украиной и Россией, введение со стороны последней механизма квотирования поставок угольной продукции, административные ограничения либо запреты железнодорожных перевозчиков по перевозке вагонов с угольной продукцией в прямом сообщении между двумя странами.

Фактором риска в Adelon AG называют и стагнацию экономики Украины, нестабильный курс национальной валюты по отношению к мировым валютам, которые тормозят развитие украинских потребителей угольной продукции и отрицательно сказывается на выполнении контрактных обязательств.

"Компания могла бы рассмотреть возможность выхода на украинский рынок и наладить поставки угля из России украинским потребителям в случае стабилизации политической ситуации между Украиной и РФ (отмена торговых войн, ограничений, запретов), а также при наличии признаков стабильного роста экономики Украины в среднесрочной перспективе, и как результат – улучшения платежеспособности украинских потребителей угольной продукции и увеличение объемов ее потребления", – подчеркивают в Adelon AG.

Напомним, Adelon AG ("Аделон АГ") – швейцарская трейдинговая компания, которая занимается международной продажей угля происхождением с Кузбасского угольного бассейна (Новосибирская и Кемеровская области, Российская Федерация). Компания торгует углями марок Г (газовый); Т (тощий); Д (длиннопламенный); А (антрацит); коксующимися углями; СС (слабоспекающийся); PCI (смеси пылеугольного вдувания).