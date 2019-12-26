Минфин готовит варианты урегулирования долга Фонда гарантирования на 50 миллиардов

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов по итогам последнего в этом году заседания Совета по финансовой стабильности (СФС), передает БизнесЦензор.

Среди ключевых вопросов, которые обсуждались во время встречи, был вопрос восстановления платежеспособности Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"На сегодня Фонд гарантирования имеет задолженность перед Министерством финансов в размере 49 млрд грн по основной части заимствований. Они возникли во время кризиса, поскольку Фонд должен был заимствовать у НБУ и Министерства финансов средства на выплату гарантированных вкладов клиентам обанкротившихся банков", – сказано в сообщении.

Члены Совета финансовой стабильности договорились провести финансовую и юридическую оценку нескольких сценариев урегулирования платежеспособности фонда в первом квартале 2020 года.

"В контексте вопроса работы Фонда была поддержана идея присоединения "Ощадбанка" к общей системе гарантирования вкладов физических лиц с середины 2020 года. План вхождения банка в состав участников фонда будет разработан дополнительно", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в июле Фонд гарантирования вкладов физических лиц полностью рассчитался по первому кредитному договору с Министерством финансов на общую сумму 10,12 млрд грн, подписанным 31 октября 2014 года.

По данным Фонда, остаток долговых обязательств в виде векселей составляет 49,44 млрд грн, по этой задолженности в будущем нужно будет уплатить более 67,44 млрд грн процентных расходов.