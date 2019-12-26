"Нафтогаз" досрочно перечислил в госбюджет дивиденды на 8,5 миллиарда (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1339-р от 26 декабря "О решении общего собрания акционерного общества НАК "Нафтогаз Украины" обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом "Нафтогазу" поручено не позднее 27 декабря направить часть чистой прибыли за девять месяцев 2019 года в сумме 8,5 млрд грн на выплату дивидендов в государственный бюджет в счет дивидендов по результатам финансово хозяйственной деятельности в 2019 году.

Вечером в четверг глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что компания уже перечислила 8,5 млрд грн дивидендов в госбюджет.

"Сегодня Кабинет министров, согласно совместно согласованному между Министерством финансов и "Нафтогазом" плану, принял решение о досрочной выплате дивидендов за 2019 год. Сразу после принятия этого решения, мы перечислили государству 8,5 млрд грн дивидендов и 4,5 млрд других налоговых платежей. Всего за декабрь мы обеспечили поступления в госбюджет около 20 млрд грн. Надеемся, это позволит многим украинцам спокойно и радостно встретить праздники", – написал Коболев на своей странице в сети Facebook.

Глава НАК отметил, что в дивидендах "Нафтогаза" также есть доля и дочерних компаний.

Как сообщалось, ранее в декабре премьер-министр Алексей Гончарук из-за невыполнения плана поступлений госбюджета поручил Минфину временно, до конца бюджетного года, приостановить проведение Казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам и предоставление кредитов общего фонда, кроме защищенных статей.

По данным отчетности, НАК "Нафтогаз Украины" по итогам 2018 года получила чистую прибыль в размере 11,57 млрд грн, что в 3,4 раза меньше, чем за 2017 год (39,45 млрд грн).

В июле 2019 года "Нафтогаз" завершил перечисление в госбюджет дивидендов на 12,3 млрд грн, что составляет 90% от чистой прибыли компании за 2018 год.