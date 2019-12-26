БизнесЦензор

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26.12.19 13:52

Нацбанк объявил аукцион на покупку валюты на сумму до $1 миллиарда

Национальный банк Украины (НБУ) в четверг, 26 декабря, впервые за год объявил аукцион по покупке валюты на сумму до $1 миллиарда.

Нацбанк объявил аукцион на покупку валюты на сумму до $1 миллиарда

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на данные на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ).

В ходе аукциона НБУ получил 18 заявок на продажу $275,3 млн по курсу от 23,2552 грн/$ до 25,3475 грн/$.

В итоге регулятор купил $230 млн у двух банков по курсу 23,2552 грн/$.

Как сообщалось, в последний раз Нацбанк прибегал к проведению валютных аукционов для регулирования рынка 7 ноября 2018 года.

В конце марта 2018 года Национальный банк изменил приоритет при проведении валютных интервенций – валютный аукцион перестал быть основным их видом. В конце 2018 года НБУ окончательно перешел к проведению интервенций с использованием Matching – функционала для заключения сделок в торгово-информационных системах Bloomberg и Thomson Reuters путем выбора лучшей из анонимных котировок.

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