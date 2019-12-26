Минэкономики создало штаб для решения ситуации с инфраструктурой

Об этом Милованов написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Падение промышленности приобрело системный характер и требует быстрых действий государства. Минэкономики работает над подписанием меморандума с отраслью из первоочередных шагов, стратегией и планом действий по защите и развитию промышленности; также начинает работать штаб по текущей ситуации с инфраструктурой, в который войдут представители промышленности, УЗ и портов", - сообщает Милованов.

По его данным, уже разработано 13 направлений - векторов действий, которые будут вскоре обнародованы.

Милованов сообщил, что в ноябре 2019 года в промышленности Украины падение производства углубилось до 7,5% (г/г) ( "минус" 5,0% в октябре 2019), с учетом эффекта календарных дней - на 6,9%.

В ноябре 2019 (г/г) производство "инвестиционных товаров" снизилось на 9,1%, "товаров промежуточного потребления" - на 6,8%, "потребительских товаров краткосрочного использования" - на 6,2% и "потребительских товаров длительного пользования"- на 4,5%.

За январь-ноябрь 2019 года кумулятивный показатель промышленного производства сократился на 1,2% п/п (за 10 месяцев 2019 - 0,6%).

Также в ноябре ухудшилась ситуация в добывающей промышленности, машиностроении, поставке электроэнергии, газа и пара.

"Сейчас углубление падения, которое продолжается 6-й месяц подряд, охватило уже почти все виды промышленности (положительные результаты продемонстрировали только химическое производство и производство мебели и ремонт и монтаж оборудования)", - заявил Милованов.

Также Милованов сообщил, что в январе-ноябре 2019 (п/п) в строительстве рост ускорился до 21,3% ("плюс" 20,8% в январе-октябре 2019).