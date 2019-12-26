Электронные сервисы Налоговой службы возобновили работу после обысков (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГНС сообщает БизнесЦензор.

"Государственная налоговая служба приносит извинения за временные неудобства и сообщает следующее. С 22 часов 30 минут 24 декабря Информационно-телекоммуникационные системы (ИТС) и электронные сервисы работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Акцизные накладные и расчеты корректировки к ним в Едином реестре акцизных накладных, которые были направлены в ГНС 24 декабря в период временного ограничения работы систем, приняты и обработаны вовремя 24 декабря.

Те же налоговые накладные и расчеты корректировки, которые были направлены плательщиками для регистрации в рабочие дни 20, 23 и 24 декабря, были получены ГНС после завершения операционного дня 24 декабря и будут зарегистрированы 26 декабря.

"В соответствии с пунктом 42-1.10 статьи 42 и пункта 231.6 статьи 231 Налогового кодекса Украины штрафные санкции и пеня, предусмотренные настоящим Кодексом за нарушение налогового и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, не будут применяться", – отмечают в ведомстве.

Как сообщалось, вечером 24 декабря Налоговая служба признала, что с 19 декабря в Государственной фискальной и Налоговой службах проводятся следственные действия. Из-за следственных действий временно не функционировали некоторые электронные сервисы. В частности пользователи жаловались на невозможность зарегистрировать накладные по НДС и уплате акциза. По данным СМИ, обыски проводили ГБР и СБУ.