Премьер допустил пересмотр госбюджета из-за укрепления курса гривни

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор со ссылкой на на УНИАН.

"В условиях, когда активно меняются макроэкономические условия, конечно, бюджет будет пересматриваться. Это нормальный процесс. Очевидно, что уже в первые месяцы мы получим новый макропрогноз. Будем садиться со специалистами Национального банка и планировать, каким образом нам реагировать на то, что происходит… Заход в новый бюджетный год – достаточно четкий бюрократический процесс. Я думаю, что мы вернемся к этой теме как к актуальной ближе к февралю", – сказал Гончарук.

Само укрепление курса национальной валюты премьер не расценивает как негативное явление.

"Я бы не стал говорить, что укрепление гривни – это негативное явление. Есть плюсы и минусы. Очевидно, что от укрепления гривни есть очень большое количество людей, которые выигрывают. Начиная с того, что зарплата в долларе увеличивается, ты можешь импортировать то же оборудование дешевле в гривне", – сказал Гончарук.

Как сообщалось, госбюджет на 2020 год рассчитан, исходя из cреднегодового прогнозного курса гривни 27 грн/$, прогнозный курс на конец 2020 года составляет 27,5 грн/$.

Ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова 20 декабря заявила, что госбюджет Украины на 2019 год не будет выполнен по доходам, в том числе из-за сильного укрепления гривны, в связи с чем правительство вынуждено остановить финансирование некоторых расходов.

23 декабря в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявили, что рассматривают возможность пересмотра макроэкономического прогноза на 2020-2022 годы в части показателя ожидаемого курса гривны к доллару.