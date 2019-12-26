БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
26.12.19 11:46

Набсовет уволил председателя "Кировоградгаза"

Наблюдательный совет АО "Кировоградгаз" прекратил полномочия председателя правления этой компании Александра Гладкого, сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Набсовет уволил председателя "Кировоградгаза"

Об этом Витренко написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"В решении Наблюдательного совета не указаны формальные основания для такого решения. Просто сказано "прекратить полномочия". Не буду пока комментировать это решение. Я не имею к нему отношение, меня даже не спрашивали", - заявил Витренко.

По словам Витренко, НАК "Нафтогаз Украиы" владеет большинство акций "Кировоградгаза", но его фактически контролирует бизнес-партнер Дмитрия Фирташа.

"Об этом я с удивлением узнал когда начал бороться за настоящие реформы на рынке газа. Но даже когда я уже задал этот вопрос, ответственные лица рассказывали, что ничего сделать нельзя, кто-то всегда мешает", - написал Витренко.

Как сообщалось, вокруг "Кировоградгаза" длительное время идет корпоративный конфликт. "Нафтогаз" смог сменить менеджмент "Кировоградгаза", получив контроль над его управлением, только в июне 2017 года, до того собрания акционеров срывались.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 51% акция "Кировоградгаза", ООО "Инвестиционная компания "Финлекс-Инвест" (Киев) – 32,9%.

НАК "Нафтогаз Украины" готов продать свою 51%-ную долю в АО "Кировоградгаз", сообщил глава правления НАК Андрей Коболев.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100