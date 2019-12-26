На должность временного главы "Артемсоли" есть 4 кандидата, – Милованов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы готовим кадровые решения. На сегодня есть четыре кандидата на и.о. Окончательно мы определимся в ближайшее время. У Минэкономики тот же подход ко всем проблемных предприятий. Назначается и.о, заводится новая команда и аудит, открывается конкурс на руководство", - сообщает Милованов.

Как сообщал БизнесЦензор, Государственного бюро расследований разоблачило преступную схему "откатов" в которой должностными лицами госпредприятия "Артемсоль" и работниками правоохранительных органов вымогалось 800 тыс. грн