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26.12.19 09:29

Суд продлил арест экс-замминистра по вопросам оккупированных территорий Грымчака

Высший антикоррупционный суд продолжил до 14 февраля 2020 года арест бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

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Об этом ВАКС сообщил на своей странице в Facebook, передает БизнесЦензор.

Грымчаку продлили срок содержания под стражей на 53 дня (до 14 февраля 2020 включительно) с альтернативой внесения залога в сумме 1 млн 999 тыс. 761 грн.

Как сообщал БизнесЦензор, ВАКС в три раза уменьшил сумму залога Грымчаку, оставив без изменений избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей

14 августа НАБУ и СБУ задержали Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Они были задержаны "на горячем" при получении части средств в размере 480 тыс. долл.

Грымчак подозревается в совершении преступления по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

16 августа Деснянский районный суд Чернигова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн Грымчаку.

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