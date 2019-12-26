БизнесЦензор

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26.12.19 09:10

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения для Микитася

Высший антикоррупционный суд продлил срок действия меры пресечения для бывшего президента корпорации "Укрбуд", экснардепа Максима Микитася до 14 февраля 2020 года.

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения для Микитася

Об этом ВАКС сообщил на своей странице в Facebook, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, Микитась обязан прибывать к детективу, прокурору, следователю, судье суда по каждому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать об изменении своего места жительства или работы; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в этом уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующие органы паспорт (паспорта) для выезда за границу; носить электронное средство контроля (браслет).

Как сообщалось, 2 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн бывшему нардепу Микитасю. Его действия квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины.

Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии.

В 2000-х Главное управление внутренних войск МВД Украины (позднее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор").

В НАБУ подчеркнули, что стоимость "этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81635448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей".

В мае 2019 года о подозрении в совершении преступления было сообщено экс-командующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщику и оценщику. В июле круг подозреваемых пополнился исполнительным директором упомянутой компании.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года.

4 октября ВАКС избрал Микитасю меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн.

22 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для Микитася. Ему избрали меру пресечения в содержание под стражей с альтернативой залога 80 млн грн до 14 ноября.

"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) решила изменить меру пресечения для бывшего народного депутата Максима Микитася, который подозревается в организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии на 80 млн грн. Ему избрали содержание под стражей до 14 ноября с альтернативой залога 80 млн грн", - сообщила пресс-служба организации "Центр противодействия коррупции". 

За Микитася внесли залог в размере 80 млн грн.

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