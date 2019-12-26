Испанскую "Барселону" признали самой дорогой спортивной командой в мире

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Средняя базовая зарплата игроков "Барсы" в этом сезоне составила 9,8 миллиона фунтов стерлингов ($12,75 миллиона), немного снизившись по сравнению с 10,5 миллиона фунтов годом ранее, согласно исследованию Global Sports Salary Survey.

Первое место испанскому гранду главным образом обеспечил контракт с главной звездой клуба, аргентинским нападающим Лионелем Месси, по которому он получает свыше 50 миллионов фунтов в год.

Второе место досталось извечным соперникам "Барселоны", мадридскому "Реалу" - игроки "королевского клуба" получают в среднем около 8,9 миллиона фунтов. На третьей строчке рейтинга расположился туринский "Ювентус", в прошлом году купивший у "Реала" другого звездного форварда, Криштиану Роналду.

Остальные места в первой десятке заняли команды НБА - "Портленд Трейл Блейзерс", "Голден Стэйт Уорриорз", "Орландо Мэджик", "Оклахома-Сити Тандер", "Денвер Наггетс", "Майами Хит" и "Кливленд Кавальерс".

Лидер футбольного чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" занял в списке 12-е место со средними зарплатами в 7,1 миллиона фунтов, чемпион английской Премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" - 13-е (6,9 миллиона фунтов), испытывающий проблемы "Манчестер Юнайтед" - только 33-е место (6,1 миллиона фунтов).

Средняя зарплата в АПЛ впервые в истории превысила отметку в 3 миллиона фунтов в год, увеличившись на 6,1% в годовом выражении. Благодаря этому английский чемпионат признан самым высокооплачиваемым в мировом футболе, тогда как НБА удерживает первое место среди всех видов спорта.