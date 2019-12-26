Зеленский подписал закон о контроле цен на электроэнергию

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"Целью документа является обеспечение надлежащего контроля над ценами на электрическую энергию в условиях недостаточной конкуренции на этом рынке; урегулирование вопросов работы теплоэлектроцентралей при новой модели рынка электроэнергии, что является необходимым условием для обеспечения теплоснабжения потребителей в отопительный период", - говорится в сообщении.

В частности, закон предусматривает, что в случае существенного колебания цен на рынке электроэнергии Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), имеет право устанавливать предельные цены на этом рынке "на сутки вперед" с соответствующим обоснованием. Такие цены устанавливаются после консультаций с Антимонопольным комитетом Украины.

Также НКРЭКУ получает право временно, до 1 апреля 2020 года, устанавливать производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, тариф на отпуск электроэнергии (в случаях, предусмотренных решением Кабинета министров Украины о возложении специальных обязанностей).

Закон устанавливает запрет на продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке). Вместе с тем Кабинет министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.

Документ также предусматривает, что гарантированный покупатель направляет разницу между доходами и расходами, возникшую во время выполнения им специальных обязанностей, на обеспечение покрытия собственных расходов на выполнение специальных обязанностей по покупке электрической энергии по "зеленому" тарифу и по аукционной цене.

Нардеп и бывший член НКРЭКУ Андрей Герус пояснил в Facebook, что теперь НАЭК "Энергоатом" будет иметь право продавать на свободном рынке не менее 15% электроэнергии (ранее 10%).