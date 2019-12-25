Гончарук исключил пересмотр правил предоставления субсидий

Этой зимой субсидии, которые уже назначены, отменяться или пересматриваться не будут.

Об этом премьер-министр заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает БизнесЦензор.

"Тем, кому назначена субсидия, на протяжении этого сезона ее не потеряют. У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию. Конечно, если человек становится таким, который получает право на оформление субсидий… Тем, кому назначена субсидия, – они гарантированно ее получат. Нет проблем со средствами государственного бюджета для этого", – рассказал Алексей Гончарук.