БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
25.12.19 19:10

Гончарук исключил пересмотр правил предоставления субсидий

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук исключает пересмотр правил предоставления субсидий.

Гончарук исключил пересмотр правил предоставления субсидий

Этой зимой субсидии, которые уже назначены, отменяться или пересматриваться не будут.

Об этом премьер-министр заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает БизнесЦензор.

"Тем, кому назначена субсидия, на протяжении этого сезона ее не потеряют. У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию. Конечно, если человек становится таким, который получает право на оформление субсидий… Тем, кому назначена субсидия, – они гарантированно ее получат. Нет проблем со средствами государственного бюджета для этого", – рассказал Алексей Гончарук.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100