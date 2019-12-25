Зеленский подписал закон об аренде государственного и коммунального имущества

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на сайт главы Государства.
Согласно закону, передача в аренду государственного и коммунального имущества будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество на электронном аукционе в электронной торговой системе.
В этой системе в открытом доступе опубликована вся информация о договорах аренды государственного и коммунального имущества.
Закон определяет четкие этапы и сроки процедуры передачи в аренду государственного и коммунального имущества, которое не используется государством.
Также появятся базы публичных перечней государственного и коммунального имущества, сдаваемого в аренду.
Так, предусматривается создание двух перечней:
- Перечень первого типа (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду на аукционе).
- Перечень второго типа (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду без проведения аукциона).
Стартовая арендная плата на аукционах будет рассчитываться не от оценки имущества, а от его балансовой стоимости по состоянию на последнее число месяца, предшествующего дате определения этой арендной платы.
Переоценка потенциального объекта аренды осуществляется в случае отсутствия балансовой стоимости, если остаточная балансовая стоимость объекта равна нулю или если остаточная балансовая стоимость объекта аренды составляет менее 10% от его первоначальной балансовой стоимости.
Законопроектом определяется перечень случаев, в которых физические и юридические лица не могут выступать арендаторами государственного и коммунального имущества.
Документ излагает в новой редакции закон Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества", а также вносит изменения в Хозяйственный и Гражданский кодексы, Кодекс Украины по процедурам банкротства и ряда законов, определяя правовые, экономические и организационные отношения, связанные с передачей в аренду имущества, находящегося в государственной и коммунальной собственности.