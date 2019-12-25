ProZorro сэкономила Украине 100 миллиардов гривен

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова в Facebook.

По словам Милованова, в денежном эквиваленте больше всего сэкономили в Киевской (45,5 млрд грн), Львовской (5,7 млрд грн), Днепропетровской (5,1 млрд грн), Харьковской (4,5 млрд грн) и Одесской (3,8 млрд грн) областях.

Он уточнил, что в значительной степени это связано с большим количеством госучреждений в этих областях и, соответственно, большим объемом закупок.

"Если считать экономию в процентном эквиваленте как разницу между первоначальной стоимостью всех закупок региона и подписанным договорам после результатов аукциона, то наиболее экономичными областями оказались Тернопольская (10,6%), Черновицкая (6,59%), Ивано-Франковска (6,52%), Житомирская (6,15%) и Львовская (6,05%)", – написал министр.

Милованов напомнил, что за четыре года ProZorro прошла путь от волонтерского стартапа к системе, в которой работают все госучреждения и зарегистрировано более 200 тыс. предпринимателей. Общее количество торгов с момента запуска системы достигла более 4 млн, а экономия превысила 100 млрд грн.

Также он отметил, что около 90% зарегистрированных предприятий в ProZorro – это малый и средний бизнес. Ежемесячно в системе появляется 3-5 тысяч новых поставщиков. Только за этот год в системе зарегистрировалось более 50 тыс. предпринимателей.

Напомним, что с 19 апреля 2020 вступает в силу новая редакция закона о публичных закупках, которая предусматривает повышение ответственности за нарушения в закупках и штрафы от 25 тыс. грн для закупщиков до 170 тыс. грн для руководителей государственных учреждений.

Среди других норм закона – снижение порога для необходимого использования Prozorro с 200 тыс. до 50 тыс. гривен, появление нового инструмента для борьбы с демпингом, совершенствование обжалования тендеров в Антимонопольном комитете (бизнесу возвращаться плата за удовлетворенную жалобу).