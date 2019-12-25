БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
25.12.19 14:50

России выгодно выплатить Украине 3 миллиарда долларов, – Козак

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража является "каплей в море", если сравнивать с потенциальными рисками для страны.

России выгодно выплатить Украине 3 миллиарда долларов, – Козак

Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на "Вести", передает БизнесЦензор.

Козак уточнил, что при этом трудно предсказать, кто от этого больше выиграл – Украина или Россия.

"Предсказать, кто выиграл, не может ни Украина, ни мы. Однозначно можно сказать, что $2,9 млрд, которые мы заплатим в исполнение решения арбитража, которое уже вступило в силу – "это капля в море", – сказал вице-премьер России.

По его словам, потенциальные риски для России могли бы быть и больше, а суммы могли стать значительно больше.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100