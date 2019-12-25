БизнесЦензор

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25.12.19 10:03

Минфин снизил ставки по долларовым ОВГЗ до нового рекорда

Министерство финансов на последнем в этом году аукционе по продаже ОВГЗ привлекло в бюджет 5,3 млрд грн, снизив ставки по всем предложенным ценным бумагам.

Минфин снизил ставки по долларовым ОВГЗ до нового рекорда

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение Министерства финансов на официальной Facebook-странице.

Средневзвешенная ставка доходности по 2-летним ОВГЗ в гривне снижена до 11%, а в долларах США – до 3,86%.

Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ в гривне уменьшилась на 235 базисных пункта и составила 11,75%. Доходность 2-летних гособлигаций составила 11% (уменьшение на 10 бп).

Продолжила падать и стоимость заимствований в иностранной валюте. В частности, доходность 1-летних ОВГЗ в долларах США составила 3,4% (снижение на 48 бп), а двухлетних – 3,86% (снижение на 22 бп).

Всего по итогам аукциона для финансирования госбюджета под 6-месячные ОВГЗ привлечено 511,2 млн грн, 2-летние ОВГЗ – 11,3 млн грн, 1-летние ОВГЗ в долларах – $104,6 млн, 2-летние ОВГЗ в долларах – $100,3 млн.

Как отметила глава Минфина Оксана Маркарова, ставки по итогам размещения долларовых ОВГЗ стали самыми низкими в истории.

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