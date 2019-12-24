Киевсовет выделил участок земли в Конча-Заспе фирме кандидата в депутаты от партии Медведчука

За соответствующее решение на заседании 19 декабря проголосовали 65 депутатов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

В отношении "объектов рекреационного назначения" речь идет о трех сооружения площадью всего по 8,7 кв. м каждый, право собственности на которые "Старбилд" оформил в 2013 году.

Как отмечает издание, Голосеевское управление столичной Нацполиции расследовало уголовное производство относительно самовольного занятия участка по ул. Лесничей, 2, самовольного строительства и подделки документов.

Как указывало следствие, "Старбилд", не имея никаких оформленных прав на участок по ул. Лесничей, 2, в 2013 году получил декларацию о готовности к эксплуатации спортивно-оздоровительного комплекса (три здания по 8,7 кв. м каждое). При этом в декларацию внесли недостоверные сведения, в частности, об инженере по техническому надзору, которого следователи в марте допросили и установили, что никаких работ по ул. Лесничей, 2 он не совершал и никогда там даже не был.

Кроме того, было установлено, что договор аренды, на который ссылался "Старбилд" в декларации о начале строительных работ, был заключен Киевсоветом с ООО "Эколайнбилд" в 2008 году и через несколько лет был расторгнут по решению суда.

17 апреля суд наложил арест на указанные здания. Однако 20 ноября он был отменен, поскольку 27 сентября следователь Грабчук А. А. закрыл это уголовное производство.

Учредителями ООО "Старбилд" является Александр Емельянов и Владимир Кульбаба. При этом конечными бенефициарными владельцами фирмы значатся Кульбаба и Леонид Крючков.

Леонид Крючков ведет бизнес в государственных портах с окружением начальника Департамента защиты экономики Нацполиции Игоря Купранца.

Леонид Крючков был помощником нардепа Вадима Столара в 2010-2012 годах. В 2019 году он баллотировался в парламент по спискам ОПЗЖ Виктора Медведчука.

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Леонид Крючков до 2016 года был заместителем директора ГП "Укринмаш" из концерна "Укроборонпром". Его брат Дмитрий Крючков Дмитрий Крючков является фигурантом дела НАБУ по хищениям на "Запорожьеоблэнерго". В апреле 2018 года Дмитрия Крючкова задержали в Германии. В апреле 2019 он был экстрадирован в Украину, после чего он был арестован. Однако, после внесения 7 млен грн залога он вышел из СИЗО.

После Майдана Дмитрий и Леонид Крючковы были включены в разные схемы в энергетике благодаря рекомендации Игоря Кононенко, сообщал тогдашний глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк. После двух лет сотрудничества Крючковы были отстранены от энергосектора.

Заметим, что участок по ул. Лесничей, 2 находится неподалеку от тренировочной базы ФК "Динамо", президентом которого является Игорь Суркис, с которым сотрудничал Дмитрий Крючков.