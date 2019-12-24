БизнесЦензор

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24.12.19 19:24

АМКУ разрешил Dragon Capital купить офисы "Альфа-Банка" на столичном Подоле

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение кипрской компании Dragon Capital Investments Limited на опосредованное приобретение активов в виде комплекса нежилых (офисных) помещений, принадлежащих акционерному обществу "Альфа-Банк".

АМКУ разрешил Dragon Capital купить офисы "Альфа-Банка" на столичном Подоле

Об этом сообщает пресс-служба Комитета, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, речь идет о покупке трех прилегающих офисных зданий в Киеве по ул. Сагайдачного, 22 (размещено отделение "Альфа-Банка"), Борисоглебской, 1 и пл. Контрактовой, 2.

Как сообщалось, ранее Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил кипрской компании Dragon Capital Investments Limited из группы Dragon Capital разрешение на приобретение центрального офиса объединившегося с "Альфа-Банком" "Укрсоцбанка" по ул. Деловая, 3 в центре Киева.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.

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